Rosmah Mansor soll Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen haben

Korruptionsprozess gegen Frau von Malaysias Ex-Regierungschef eröffnet

Kuala Lumpur (AFP) - In Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur hat der Korruptionsprozess gegen die Frau des früheren Regierungschefs Najib Razak begonnen. Rosmah Mansor erschien am Mittwoch humpelnd vor dem Obersten Gerichtshof, nachdem sie in Begleitung eines Krankenwagens vor das Gebäude gefahren worden war. Ihr wird Korruption in drei Fällen vorgeworfen. Es geht um umgerechnet mehrere Millionen Euro.

Rosmah Mansor vor der Gerichtsverhandlung in Kuala Lumpur © AFP

Während der Amtszeit ihres Mannes war Rosmah für ihre zahlreichen Einkaufstrips ins Ausland sowie für ihre umfassende Handtaschen- und Schmucksammlung bekannt. Als Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung ihres Mannes aufkamen, richtete sich der Zorn der Öffentlichkeit auch auf sie.

2018 erlitt Najibs Regierungskoalition eine herbe Wahlniederlage. Auslöser dafür waren nicht zuletzt Vorwürfe, wonach Najib und seine Minister Staatsgelder in Milliardenhöhe kassiert haben sollen.

Najib und seine Frau stehen im Verdacht, einen Staatsfonds geplündert zu haben. In dem nun eröffneten Gerichtsverfahren geht es zuerst jedoch um Bestechungsgelder, die Rosmah bei der Vergabe von Regierungsaufträgen angenommen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft Rosmah unter anderem vor, für die Vergabe eines riesigen Solarenenergie-Auftrags 6,5 Millionen Ringgit (1,4 Millionen Euro) erhalten zu haben.

Der Auftakttermin vor Gericht war von Montag auf Mittwoch verlegt worden, nachdem die 68-Jährige wegen Nackenschmerzen im Krankenhaus behandelt wurde. Die ehemalige First Lady ist insgesamt in drei Korruptionsfällen angeklagt, die sich zwischen 2016 und 2017 ereignet haben sollen. Rosmah bestreitet alle Vorwürfe.