Kosovos Parlament entscheidet über Aufbau einer eigenen Armee

Pristina (AFP) - Das kosovarische Parlament entscheidet heute über den Aufbau einer eigenen Armee. Die Abgeordneten in Pristina stimmen über ein Gesetz zur Umwandlung der 2500 Mann starken und nur leicht bewaffneten Kosovo Security Force (KSF) in eine richtige Armee ab. Die Zustimmung zu dem Vorhaben gilt als sicher. Es wird mit Ausnahme einer Minderheit ethnischer Serben im Parlament von allen Parteien unterstützt.

Sicherheitskräfte der Kosovo Security Force (KSF) © AFP

Seit dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 ist die von der Nato geführte Kfor-Mission für die Sicherheit im Kosovo verantwortlich. Für die Umwandlung der für Katastrophenfälle vorgesehenen KSF in eine Armee will Pristina die Truppenstärke auf 5000 Mann verdoppeln. Die USA unterstützen die Pläne, die Nato hält den Zeitpunkt für falsch. Belgrad hat die Pläne scharf kritisiert und indirekt militärische Gewalt angedroht. Serbien erkennt die 2008 einseitig vom Kosovo erklärte Unabhängigkeit nicht an und betrachtet das Kosovo nach wie vor als seine Provinz.