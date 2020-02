Kramp-Karrenbauer bei deutsch-französischer Parlamentsversammlung in Straßburg

Straßburg (AFP) - Französische und deutsche Abgeordnete tagen am Mittwoch (ab 15.30 Uhr) gemeinsam in einer binationalen Versammlung im EU-Parlament in Straßburg. Bei der dritten Zusammenkunft der sogenannten deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung werden die Verteidigungsministerinnen Deutschlands und Frankreichs erwartet. Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre Kollegin Florence Parly werden sich den Fragen der Abgeordneten zur verteidigungspolitischen Zusammenarbeit ihrer Länder stellen.

Weit weg vom Saarland: AKK auf Dienstreise im Mittelmeer © AFP

An der zwei Mal im Jahr stattfindenden parlamentarischen Versammlung nehmen jeweils 50 Abgeordnete der beiden Länder teil. Ihre Aufgabe ist es, Vorschläge zu grenzüberschreitenden Fragen zu machen und die gemeinsame Umsetzung von EU-Richtlinien voranzubringen. Bindende Beschlüsse kann das Mini-Parlament nicht fassen. Auch eine eigene Budgethoheit hat es nicht.