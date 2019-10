CDU-Chefin auf CSU-Parteitag: "Lasst uns die Zukunft gemeinsam anpacken"

Kramp-Karrenbauer beschwört Geschlossenheit von CDU und CSU

München (AFP) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Geschlossenheit der Schwesterparteien CDU und CSU beschworen. "Lasst uns die Zukunft anpacken, gemeinsam und im Sinne unserer Werte", sagte sie am Samstag auf dem CSU-Parteitag in München. Die CDU-Vorsitzende erinnerte an den Streit um die Flüchtlingspolitik im vergangenen Jahr. Dieser sei "zerstörerisch" gewesen, "das darf uns nicht noch einmal passieren".

Kramp-Karrenbauer und Söder auf dem CSU-Parteitag © AFP

CDU und CSU sollten sich nicht gegenseitig ausbremsen, sondern sich anspornen - etwa in der Frage, welche der Schwesterparteien denn nun die modernste und digitalste Partei sei. "Wenn wir es wissen, dass wir es gemeinsam besser machen können, dann lasst es uns auch gemeinsam machen", sagte Kramp-Karrenbauer.