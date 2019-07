Kramp-Karrenbauer besucht Einsatzführungskommando der Bundeswehr

Schwielowsee (AFP) - Einen Tag nach ihrer Vereidigung im Bundestag besucht die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) heute (11.00 Uhr) das Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Die Ministerin will sich im brandenburgischen Schwielowsee über die Lage in den Einsatzgebieten der deutschen Soldaten informieren. Kramp-Karrenbauer war am Mittwoch in einer Sondersitzung des Bundestags vereidigt worden und hatte im Anschluss ihre erste Regierungserklärung abgegeben.

Kramp-Karrenbauer legt Amtseid als Ministerin ab © AFP

Bereits am Mittwochnachmittag absolvierte die CDU-Politikerin ihren ersten Besuch einer Truppeneinheit. Im niedersächsischen Celle traf sie Feldwebel- und Unteroffizieranwärter der Bundeswehr. Kramp-Karrenbauer hatte vor einer Woche Ursula von der Leyen (CDU) als Verteidigungsministerin abgelöst, nachdem diese zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war.