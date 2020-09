Kramp-Karrenbauer besucht bayerisches Airbus-Werk

Manching (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besucht am Donnerstag das Airbus-Werk im bayerischen Manching nördlich von München (13.45 Uhr, Pressestatement gegen 15.45 Uhr). Sie hat dazu die französische Verteidigungsministerin Florence Parly eingeladen. Im Mittelpunkt stehen die Arbeiten an einer Eurodrohne sowie einem deutsch-französischen Kampfflugzeug. Am Donnerstagvormittag legen Kramp-Karrenbauer und Parly zudem den Grundstein für einen Lufttransportstützpunkt in Évreux nordwestlich von Paris.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) © AFP

Für das Kampfflugzeug hatten Berlin und Paris im Februar ein Forschungsabkommen im Umfang von 150 Millionen Euro unterzeichnet. Bei der Eurodrohne hofft Frankreich nach Angaben aus dem Pariser Verteidigungsministerium auf einen ähnlichen Vertrag bis zum Jahresende.