Kramp-Karrenbauer konkretisiert Plan für neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerium Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) stellt am Donnerstag (11.30 Uhr) die detaillierten Pläne für einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr vor. Der "Freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz" soll im kommenden Jahr starten. Die Teilnehmer sollen eine sechsmonatige militärische Grundausbildung absolvieren und anschließend einen sechsmonatigen Reservedienst in der Nähe ihrer Heimatorte leisten.

Der neue Dienst steht unter dem Motto "Dein Jahr für Deutschland". Kramp-Karrenbauer hatte ihn Anfang Juli angekündigt und dabei betont, es gehe ihr nicht um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Dies hatte zuvor die Wehrbeauftragte Eva Högl angeregt.