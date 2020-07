Kramp-Karrenbauer leitet Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu Menschenrechten

New York (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) leitet am Dienstag (10.00 Uhr Ortszeit; 16.00 Uhr MESZ) eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Zentrales Thema sollen Schutz und Förderung der Menschenrechte in Friedensmissionen sein. Vortragen wird unter anderem UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Derzeit tagt der Sicherheitsrat wegen der Coronavirus-Pandemie nur virtuell.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer © AFP

Deutschland hat im Juli den Vorsitz über das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen inne. Noch bis Jahresende ist Deutschland im UN-Sicherheitsrat vertreten, dann endet die zweijährige nicht-ständige Mitgliedschaft.