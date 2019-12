Kramp-Karrenbauer setzt Truppenbesuch in Zypern fort

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) setzt am Donnerstag ihren zweitägigen Besuch bei Bundeswehr-Soldaten in Zypern fort. Kramp-Karrenbauer will dann an einer Ausfahrt der in Limassol stationierten Korvette der deutschen Marine teilnehmen. Das Kriegsschiff soll unter anderem verschiedene Manöver vorführen. Die deutschen Truppen sind in Zypern im Rahmen der UN-Mission Unifil stationiert, die für Frieden zwischen dem Libanon und Israel sorgen soll.

Kramp-Karrenbauer besucht die Bundeswehr in Zypern © AFP

Die Korvette ist der wichtigste Beitrag Deutschlands zur Unifil-Mission. Das Schiff beteiligt sich an der Überwachung des Seeraums vor dem Libanon. Kramp-Karrenbauer war am Mittwoch in Zypern angekommen. Dort führte sie Gespräche mit ihrem zyprischen Kollegen Savvas Angelidis und besuchte am Abend die Soldaten im Bundeswehr-Lager in Limassol.