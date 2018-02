Saarländische Ministerpräsidentin als Nachfolgerin von Tauber vorgesehen

Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden

Berlin (AFP) - Bei der angekündigten Neuaufstellung der CDU gibt es eine erste unerwartete Personalentscheidung: Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel will die 55-Jährige am Montag den Parteigremien als Nachfolgerin des bisherigen Amtsinhabers Peter Tauber vorschlagen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen erfuhr. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel © AFP

Kramp-Karrenbauer soll auf dem Parteitag am 26. Februar in Berlin gewählt werden. Auf dem Parteitag sollen die Delegierten auch über den mit CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag entscheiden.

Kramp-Karrenbauer regiert seit 2011 im Saarland. Sie gilt als Vertraute Merkels und als mögliche Nachfolgerin als Kanzlerin und Parteichefin. Auch Merkels Weg auf die beiden Spitzenposten führte sie über das Amt der Generalsekretärin ihrer Partei.

Der Wirtschaftsflügel der Union begrüßte die Entscheidung für Kramp-Karrenbauer. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Carsten Linnemann (CDU), sagte der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagsausgabe), Kramp-Karrenbauer habe "das Zeug dazu, die verschiedenen Flügel und Strömungen in unserer Partei wieder zusammenzuführen", sagte Linnenmann weiter. Die Mittelstandsunion war zuletzt eher mit Kritik an Merkels Kurs in Erscheinung getreten.

Bis zum Parteitag in einer Woche will Merkel auch erklären, wer für die CDU im Falle eines Zustandekommens einer erneuten großen Koalition ins Kabinett gehen soll. Zuletzt hatte es aus der Partei vielfach Forderungen nach einer Verjüngung und Erneuerung gegeben. Merkel kündigte daraufhin an, die CDU werde mit einer "neuen Mannschaft" antreten.

Als ein möglicher Kandidat für einen Einzug ins Kabinett gilt das zum konservative Parteiflügel zählende Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Der Westfale ist derzeit noch parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, zum Unmut vieler CDU-Mitglieder soll das Ressort beim Zustandekommen einer großen Koalition an die SPD gehen.

Ziemlich sicher im Kabinett einer neuen großen Koalition dürfte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sitzen. Die 45-Jährige war von 2009 bis 2011 bereits parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Nun könnte sie das Ressort als Ministerin übernehmen.

Offen ist derzeit noch die politische Zukunft Taubers. Der 43-Jährige war zuletzt längere Zeit erkrankt gewesen und hatte an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD nicht teilgenommen. Bereits bei den gescheiterten Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis war er nur selten zu sehen gewesen. Tauber hatte das Amt des CDU-Generalsekretärs 2013 übernommen.

Tauber war in der Partei seit längerem umstritten. Im Frühjahr 2017 hatte Merkel Kanzleramtsminister Peter Altmaier damit beauftragt, das Wahlprogramm zu schreiben. Von vielen wurde das als Misstrauensvotum der Parteichefin gegenüber Tauber verstanden.

Im Dezember hatte Tauber mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Verhandlungen mit der SPD teilnehme. Er leide an einer entzündlichen Darmerkrankung, hatte er gesagt. Im Januar wurde der CDU-Politiker operiert. Anfang Februar sagte er der "Bild am Sonntag", er werde "noch einige Zeit brauchen, um wieder vollständig gesund zu werden". Nach seiner Genesung wolle er wieder in die Politik einsteigen.