Kramp-Karrenbauer steht Bundestagsabgeordneten Rede und Antwort

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) stellt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) den Fragen der Bundestagsabgeordneten. Sie ist in dieser Woche in der Regierungsbefragung im Parlament an der Reihe. Themen dürften die transatlantische Zusammenarbeit und die europäische Eigenverantwortung im Verteidigungsbereich sein sowie allgemein der Zustand der Bundeswehr.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer © AFP

Vor Beginn der Bundestagssitzung wird über die Tagesordnung dieser Woche abgestimmt, da sich die Fraktionen vorab nicht einigen konnten. Auf dem vorläufigen Tagesplan für Mittwoch stehen unter anderem noch Debatten über den Klimawandel, die Digitalisierung und über Gerechtigkeit in der Arbeitswelt währen der Corona-Pandemie.