Verteidigungsministerin setzt Truppenbesuch in Zypern fort

Kramp-Karrenbauer stellt sich im Gasstreit hinter Griechenland und Zypern

Limassol (AFP) - Im Gasstreit mit der Türkei im östlichen Mittelmeer hat sich Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hinter Griechenland und Zypern gestellt. "Wir haben ganz deutlich gemacht, in der Solidarität auch des Europäischen Rats, dass wir solidarisch zu Griechenland, auch zu Zypern stehen", sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag während ihres Besuchs bei deutschen Einheiten der Unifil-Mission in Zypern.

Kramp-Karrenbauer beim Truppenbesuch in Zypern © AFP

Deutschland habe mit seinen europäischen Partnern "auf der Grundlage von Völkerrecht, von Seerecht" die Türkei aufgefordert, "diese Rechtsauffassung zu akzeptieren". Der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen habe einen "Sanktionsrahmen festgesetzt", sagte Kramp-Karrenbauer an Bord einer Bundeswehr-Korvette vor der zyprischen Küste.

Bei diesem müsse "man jetzt schauen, dass er für die Zukunft auch mit Augenmaß gefüllt wird". Das östliche Mittelmeer sei "reich an Bodenschätzen, die wir brauchen für Energieversorgung". Deshalb hätten in dieser Region "sehr viele sehr massive wirtschaftliche Interessen".

Seit der Entdeckung von reichen Gasvorkommen vor der Küste Zyperns gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die Republik Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf das Seegebiet. Die Mittelmeerinsel ist seit einem griechischen Militärputsch 1974 in einen griechischen Süden und einen türkischen Norden geteilt. Die Türkei ist seitdem mit Truppen im Norden präsent. Außer Ankara erkennt kein Staat die Türkische Republik Nordzypern an.

An Bord der Korvette "Ludwigshafen am Rhein" sprach sich Kramp-Karrenbauer für eine Fortsetzung des seit 2006 dauernden deutschen Einsatzes in der Unifil-Mission aus, die den Frieden zwischen Israel und dem Libanon sichern soll. Die Bundeswehr helfe, Waffenschmuggel in den Libanon zu unterbinden und die libanesische Marine auszubilden.

Dabei seien zwar "gute Fortschritte" gemacht worden. "Aber wir sind noch nicht am Ziel." Deshalb müssten die Anstrengungen "weiter fortgesetzt werden", sagte die Verteidigungsministerin. Im nächsten Jahr wolle sie die im Zuge von Unifil im Libanon eingesetzten deutschen Soldaten besuchen.

Kramp-Karrenbauer war am Mittwoch zu ihrem zweitägigen Weihnachtsbesuch beim deutschen Unifil-Kontingent in Zypern angekommen. Sie kam zunächst mit ihrem zyprischen Kollegen Savvas Angelidis zusammen. Abends besuchte sie das Bundeswehr-Lager "Camp Castle" im Hafen von Limassol.

Die Bundeswehr ist im sogenannten maritimen Einsatzverband von Unifil engagiert. Dieser unterstützt den Libanon bei der Küstensicherung und soll Waffenschmuggel verhindern. Durchschnittlich werden etwa 150 deutsche Soldaten eingesetzt. Das jährlich verlängerte Bundestagsmandat erlaubt die Entsendung von bis zu 300 Soldaten.