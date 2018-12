Kramp-Karrenbauer strebt kein Ministeramt an

Neue CDU-Vorsitzende: "Ich brauche keine Einbindung ins Kabinett"

Saarbrücken (AFP) - Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer strebt nach eigenen Worten kein Ministeramt an. "Ich bin zur Wahl als Parteivorsitzende angetreten, weil ich für eigenständige Positionen der Union stehen will", sagte Kramp-Karrenbauer der "Saarbrücker Zeitung" (Montagsausgabe). "Dafür brauche ich keine Einbindung ins Kabinett." Über die Zusammensetzung des Kabinetts entscheide die Bundeskanzlerin, "und das Kabinett ist vollzählig".

Kramp-Karrenbauer (rechts) mit Merkel © AFP

Wie genau eine mögliche Einbindung ihres bei der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlegenen Kontrahenten Friedrich Merz aussehen könne, solle bald besprochen werden, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie habe bereits ein Gespräch mit Merz vereinbart. Auch mit dem unterlegenen Kandidaten Jens Spahn wolle sie "eng zusammenarbeiten".

Die bisherige CDU-Generalsekretärin war am Freitag beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg zur Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Parteispitze gewählt worden. Die als Merkel-Vertraute geltende frühere saarländische Ministerpräsidentin erhielt in einer Stichwahl gegen Merz 51,7 Prozent der Stimmen.