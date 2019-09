Kramp-Karrenbauer trifft in Washington US-Verteidigungsminister Esper

Washington (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) trifft am Montag in Washington ihren US-Kollegen Mark Esper. Bei dem Gespräch mit dem Pentagonchef am Vormittag (Ortszeit) soll es unter anderem um die gemeinsame Abstimmung angesichts der Situation in Afghanistan und der angespannten Lage im Nahen Osten gehen. Außerdem will sich die Ministerin ein Bild von der persönlichen Sichtweise ihres Amtskollegen verschaffen.

US-Verteidigungsminister Esper © AFP

Esper hatte Ende Juli sieben Monate nach dem aufsehenerregenden Rücktritt von Jim Mattis das Amt als US-Verteidigungsminister angetreten und den Posten in turbulenten Zeiten übernommen. In den vergangenen Monaten haben sich die Spannungen mit dem Iran dramatisch zugespitzt. Zuletzt hatten die USA eine Verstärkung ihrer Militärpräsenz in der Golfregion angekündigt.