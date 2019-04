Veranstaltung in Heimat des früheren Unionsfraktionschefs

Kramp-Karrenbauer und Merz treten erstmals seit CDU-Parteitag miteinander auf

Berlin (AFP) - Zum ersten Mal seit dem Ende ihres Zweikampfs um den CDU-Parteivorsitz absolvieren die Christdemokraten Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz am Freitagabend einen gemeinsamen Auftritt. Bei der CDU-Veranstaltung im sauerländischen Eslohe will der unterlegene Kandidat Merz einleitende Worte sprechen, ehe die neue Parteichefin Kramp-Karrenbauer eine Rede hält. Dem soll sich eine Podiumsdiskussion anschließen. Zu der Veranstaltung werden mehrere hundert Zuschauer erwartet.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz © AFP

Sie findet in der Heimat des früheren Unionsfraktionschefs Merz statt; Kramp-Karrenbauer folgte einer Einladung des Kreisverbands. Auf dem Parteitag im Dezember war Merz seiner Rivalin nur knapp bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlegen. Ein Spitzenamt in der Partei wollte Merz nach der Niederlage nicht übernehmen. Allerdings kündigte er an, sich weiter für die CDU zu engagieren.