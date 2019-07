Kramp-Karrenbauer zu Antrittsbesuch bei Nato-Generalsekretär Stoltenberg

Brüssel (AFP) - Die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist heute zu Gast bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel (Pk. 13.45 Uhr). Bei dem Treffen dürften auch die Pläne für die Erhöhung des deutschen Wehretats eine Rolle spielen. Kramp-Karrenbauer hatte vergangene Woche nach ihrer Vereidigung in einer Regierungserklärung zugesichert, an dem Ziel festzuhalten, Deutschlands Verteidigungsausgaben wie in der Nato vereinbart auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben.

Annegret Kramp-Karrenbauer © AFP

Diese Zielmarke hatten die Nato-Staaten 2014 vereinbart. Die aktuelle Planung des SPD-geführten Bundesfinanzministeriums sieht hingegen vor, dass die Quote für die Verteidigungsausgaben kommendes Jahr bei 1,37 Prozent liegt und danach weiter absinkt. Das Thema sorgt in der großen Koalition für Streit.