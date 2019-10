Verteidigungsministerin will deutsche Einheiten in Rukla besuchen

Kramp-Karrenbauer zu Reise nach Litauen und Lettland aufgebrochen

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist zu einer zweitägigen Reise durch das Baltikum aufgebrochen. Kramp-Karrenbauer flog am Donnerstagvormittag von Berlin ins litauische Kaunas. In Litauen ist ein Besuch bei den deutschen Einheiten der Nato-Präsenz in Rukla geplant. Anschließend stehen politische Gespräche auf dem Programm.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer © AFP

Auch in der lettischen Hauptstadt Riga sind für Freitag politische Gespräche vorgesehen. Zudem nimmt Kramp-Karrenbauer an der Riga-Konferenz für internationale Sicherheitsfragen teil. Von Montag bis Mittwoch hatte die Verteidigungsministerin die im Rahmen der Minusma-Mission in den afrikanischen Staaten Niger und Mali stationierten Bundeswehr-Soldaten besucht.

Die Bundeswehr beteiligt sich am Einsatz eines Nato-Bataillons der Mission Enhanced Force Presence in Litauen. Ende Juli wurden Soldaten des Panzergrenadierbataillons 391 der Bundeswehr aus Bad Salzungen nach Rukla verlegt.