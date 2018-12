Gesundheitsministerium dringt auf Beitragssenkungen

Krankenkassen erzielen bis September Überschuss von 1,86 Milliarden Euro

Berlin (AFP) - Die gesetzlichen Krankenkassen haben in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres einen Überschuss von rund 1,86 Milliarden Euro erzielt. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Damit seien die Betriebsmittel und Rücklagen der Kassen insgesamt auf 21 Milliarden Euro gestiegen. Dies entspreche 1,1 Monatsausgaben und damit dem Vierfachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve.

Spahn will Krankenkassenfinanzen reformieren © AFP

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte die Kassen vor diesem Hintergrund auf, "alle Spielräume konsequent zu nutzen, um ihre Zusatzbeiträge zu senken". Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Rentner müssten endlich an den Überschüssen der Kassen beteiligt werden. Es gebe keinen Grund, Beitragsgelder "weiter zu horten".

Bislang ist vorgesehen, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Kassen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent sinkt. Er wird zudem künftig jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gezahlt statt wie bisher allein durch die Versicherten.