Merkel will nicht mehr antreten

Kreise: Kramp-Karrenbauer kündigt Kandidatur für CDU-Parteivorsitz an

Berlin (AFP) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzende kandidieren. Das kündigte Kramp-Karrenbauer in einer Sitzung des CDU-Bundesvorstandes an, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag von Teilnehmern erfuhr. Die Wahl findet auf dem CDU-Parteitag im Dezember statt.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel © AFP

Wie zuvor bekannt wurde, will Merkel auf dem Parteitag nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Ihr Amt als Kanzlerin will sie aber bis zum Ende der Legislaturperiode fortführen.