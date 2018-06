Demonstrationen am 1. Juli gegen Anhebung des Rentenalters in Russland

Kreml-Kritiker Nawalny ruft zu landesweiten Protesten während der Fußball-WM auf

Moskau (AFP) - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hat zu landesweiten Protesten gegen die geplante Anhebung des Rentenalters aufgerufen. Die Demonstrationen sollen am 1. Juli - also während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland - stattfinden, wie Nawalny am Dienstag verkündete. Die Anhebung des Rentenalters sei ein "Verbrechen", schrieb Nawalny im Online-Netzwerk Instagram. Unter dem "Deckmantel einer überfälligen Reform" würden Millionen Menschen beraubt.

Festnahme bei einer von Nawalny organisierten Protestaktion im Mai © AFP

Nawalny erklärte, seine Mitarbeiter hätten bereits Genehmigungen für Demonstrationen in Städten beantragt, die keine WM-Austragungsorte sind, darunter Twer und Jaroslawl. Während der Fußball-WM ist das Demonstrationsrecht in Russland stark eingeschränkt. An den Austragungsorten können nur öffentliche Veranstaltungen stattfinden, wenn die Behörden Ort und Zeit genehmigt haben.

Ministerpräsident Dmitri Medwedew hatte die geplante Anhebung des Rentenalters am Donnerstag, also am Tag des WM-Eröffnungsspiels, verkündet. Künftig sollen Männer erst mit 65 Jahren und Frauen mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen. Bisher müssen Frauen in Russland bis zum 55. Lebensjahr arbeiten, Männer bis zum 60. Lebensjahr. Dieses Rentenalter wurde 1932 festgesetzt und seitdem nie geändert, es ist eines der niedrigsten weltweit.

Die Pläne der Regierung sind auf breiten Protest gestoßen: Schon mehr als 1,5 Millionen Russen haben eine Petition gegen die Anhebung des Rentenalters unterzeichnet.

Nawalny war erst am Donnerstag - nur wenige Stunden vor der feierlichen Eröffnung der Fußball-WM - aus der Haft entlassen worden. Er war Mitte Mai wegen der Organisation illegaler Proteste anlässlich der Vereidigung von Präsident Wladimir Putin zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden.

Nawalnys Anwälte und Anhänger bezeichneten das Gerichtsverfahren als politisch motiviert. Der 42-jährige Kreml-Kritiker saß wegen seiner politischen Aktivitäten schon mehrfach im Gefängnis.