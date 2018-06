Russlands Präsident sprach darüber bei Treffen mit Österreichs Kanzler Kurz

Kreml: Mögliches Treffen zwischen Putin und Trump könnte in Wien stattfinden

Moskau (AFP) - Der Kreml hat Wien als möglichen Ort für ein Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump genannt. Bei den Gesprächen zwischen Putin und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag sei Wien in diesem Zusammenhang "erwähnt" worden, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow am Samstag nach Angaben der amtlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Putin und Trump © AFP

Putin und Trump waren laut Peskow bereits bei ihrem bislang letzten Telefonat im März übereingekommen, dass ihr mögliches Treffen in der österreichischen Hauptstadt abgehalten werden könnte. Konkrete Planungen gebe es jedoch nicht. Das Telefonat hatte wenige Tage nach der Wiederwahl Putins zum Präsidenten Russlands stattgefunden. Im Anschluss stellte Trump ein Treffen mit Putin "in nicht allzu ferner Zukunft" in Aussicht.

Putin war am Dienstag zu Gesprächen mit Kurz nach Wien gereist. Österreich versuchte zuletzt, sich als Vermittler zwischen dem Westen und Russland zu positionieren.

Zwischen den USA und Russland herrschen seit Monaten diplomatische Spannungen. Putin hatte die von den USA geführten Luftangriffe in Syrien im März scharf kritisiert. Die Beziehungen verschlechterten sich auch im Zusammenhang mit dem Giftmordanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien. Allerdings forderte Trump nun kurz vor dem G7-Gipfel in Kanada, Russland wieder in die Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsnationen des Westens aufzunehmen.