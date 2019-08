Russischer Staatschef will "wenn nötig" auf das Angebot eingehen

Kreml: Trump bietet Putin Hilfe der USA im Kampf gegen Waldbrände in Sibirien an

Moskau (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin nach Angaben des Kreml in einem Telefonat die Hilfe der USA im Kampf gegen die riesigen Waldbrände in Sibirien angeboten. Putin habe in dem Gespräch am Mittwochabend seine "aufrichtige Dankbarkeit" für das Hilfsangebot und die Unterstützung zum Ausdruck gebracht, teilte der Kreml mit. Russland werde "wenn nötig" auf das Angebot eingehen.

Putin und Trump gut gelaunt beim G20-Gipfel in Osaka © AFP

Das Telefongespräch fand nach Angaben des Kreml auf Initiative der US-Regierung statt. Putin wertete das Hilfsangebot demnach als Zeichen dafür, dass es den beiden Ländern gelingen wird, ihre angespannten Beziehungen wieder "vollständig" zu normalisieren.

In Sibirien wüten seit Tagen zwei riesige Waldbrände, die schon mehrere Millionen Hektar Land verwüstet haben. Am Mittwoch hatte Putin das russische Militär angewiesen, die Feuerwehr beim Kampf gegen die Flammen zu unterstützen.

Am Mittwoch standen nach offiziellen Angaben fast drei Millionen Hektar Land in Flammen - das entspricht fast der Größe Belgiens. Nach Angaben der russischen Forstbehörde werden die Brände in den Regionen Jakutien, Krasnojarsk und Irkutsk durch eine für diesen Landesteil "anormale" Hitze von um die 30 Grad und heftige Winde angefacht.

Umweltschützer warnten bereits davor, dass die Zerstörung riesiger Waldflächen eine gefährliche Klimawandel-Spirale auslösen und direkt zur Eisschmelze in der Arktis beitragen könnte.