Ministerpräsident sieht Parteichef als "Kommunikator" mit "Exekutiverfahrung"

Kretschmann empfiehlt Habeck als Kanzlerkandidat der Grünen

Berlin (AFP) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Robert Habeck ausgesprochen. Habeck sei einfach ein "Kommunikator" und verfüge als früherer Umweltminister von Schleswig-Holstein zudem über "Exekutiverfahrung", sagte Kretschmann am Donnerstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung in Stuttgart, wie das Magazin "Stern" und die "Stuttgarter Zeitung" am Freitag berichteten.

Grünen-Chef Robert Habeck © AFP

Mit seiner Festlegung positionierte sich Kretschmann erstmals eindeutig in der K-Frage. Die grüne Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock erwähnte Kretschmann laut "Stern" mit Blick auf eine Kanzlerkandidatur hingegen nicht.

Bislang hatten die Grünen auf die Aufstellung eines eigenen Kanzlerkandidaten verzichtet. Inzwischen wird darüber aber wegen der guten Umfragewerte in der Partei debattiert. In vielen Umfragen liegen die Grünen knapp hinter der Union auf Platz zwei. Habeck selbst hatte sich bislang bemüht, eine Personalspekulation um eine Kandidatur zu vermeiden. Die nächste Bundestagswahl steht regulär im Herbst 2021 an.

Kretschmann äußerte sich am Donnerstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung im Stuttgarter Schauspielhaus. Moderator war der Entertainer Harald Schmidt. Die Grünen-Chefs Habeck und Baerbock stellen sich Mitte November auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Bielefeld zur Wiederwahl.