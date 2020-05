Sächsischer Ministerpräsident: "Große Unterschiede zwischen den Bundesländern"

Kretschmer befürwortet regionale Lösungen bei Corona-Lockerungen

Berlin (AFP) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat umfassende Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen auf regionaler Ebene befürwortet. "Deutschland ist sehr gut durch diese Krise gekommen", sagte Kretschmer am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Gemeinsam habe das Land einen "Flächenbrand ausgetreten". Nun sei es an der Zeit, "regionale Gegebenheiten" bei der Einführung von Lockerungen zu berücksichtigen.

Ministerpräsident Michael Kretschmer © AFP

Beim Infektionsgeschehen gebe es "große Unterschiede zwischen den Bundesländern", betonte Kretschmer. "Der Unterschied zwischen der westdeutschen Grenze im Saarland und der deutsch-polnischen Grenze könnte größer nicht sein."

Laut einer Beschlussvorlage des Bundes will die Bundesregierung den Ländern bei den Spitzenberatungen an diesem Mittwoch erhebliche Lockerungen der Corona-Auflagen vorschlagen. So sollen alle Schulen bis zu den Sommerferien den Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen. Zudem sollen die Auflagen regionalisiert werden: Lockerungen sollen dann zurückgenommen werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen in einem Landkreis binnen sieben Tagen die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner übersteigt.

Kretschmer sprach sich auch für eine rasche Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga aus. Wo es möglich sei, sollten "wirtschaftliche und gesellschaftliche Kosten" reduziert werden, sagte er. Laut der Beschlussvorlage ist der Neustart der Bundesliga bereits im Mai geplant.