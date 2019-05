Krisengipfel der arabischen Staaten zum Iran

Mekka (AFP) - Die arabischen Staaten kommen am Donnerstag auf Initiative von Saudi-Arabien zu mehreren Krisengipfeln zusammen, um über die Spannungen mit dem Iran zu beraten. Einen Tag vor dem schon lange geplanten Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit sind in Mekka zwei Krisentreffen der Staaten des Golfkooperationsrats und der Arabischen Liga geplant. Laut einem Medienbericht nimmt auch Katars Regierungschef Abdullah bin Nasser bin Chalifa al-Thani. Es wäre der erste hochrangige Kontakt seit 2017, als eine diplomatische Krise zwischen Saudi-Arabien und Katar begann.

Saudi-Arabiens König Salman lädt zu den Sondersitzungen © AFP

Die Spannungen in der Golfregion haben sich seit Anfang Mai massiv verschärft. Unter Verweis auf eine "Bedrohung" durch den Iran und proiranische Kräfte verstärkten die USA ihre Militärpräsenz in der Region. Zusätzlich angeheizt wurde die Situation durch mysteriöse "Sabotageakte" gegen vier Schiffe vor der Küste der Emirate sowie Drohnenangriffe der vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen auf eine Ölpipeline in Saudi-Arabien.