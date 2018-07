AWO sieht besonders sozial Schwache betroffen

Kritik an Forderung der Kassenärzte nach Gebühr für Besuche in der Notaufnahme

Berlin (AFP) - Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat Kritik auf sich gezogen mit Überlegungen zu einer Gebühr für den Besuch der Notaufnahme. Dadurch würden sich sozial ohnehin schon benachteiligte Menschen einen Notaufnahmebesuch nicht leisten können, erklärte Brigitte Döcker vom Sozialverband Awo am Montag. "Wir brauchen einen einfachen Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Menschen ohne zusätzliche Gebühren."

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hatte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland eine solche Zahlung ins Gespräch gebracht. "Der Großteil der Patienten, die in die Notaufnahme kommen, gehört da nicht hin", beklagte er. "Viele kommen ins Krankenhaus, weil sie keine Lust oder keine Zeit haben, sich einen Termin bei einem niedergelassenen Kollegen zu besorgen."

In der Notaufnahme sollten nur solche Patienten sein, die später auch stationär behandelt werden müssen. "Alle anderen müssen ambulant versorgt werden", forderte Gassen. "Eine finanzielle Steuerung wäre genau der Hebel, der helfen würden." Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hatte eine Gebühr von 50 Euro vorgeschlagen.

Es sei zwar richtig, dass die Ärzte in Krankenhäusern nicht mit Bagatellfällen beschäftigt sein sollten, sagte Awo-Vorstandsmitglied Döcker. "Um dies zu verhindern, hilft keine Gebühr, sondern Arztpraxen mit verbesserten Öffnungszeiten, die es Patienten auch ermöglichen nachmittags und während der Ferienzeiten einen Arzt aufzusuchen."

Aus der Sicht der Linken sind die Notaufnahmen in den Krankenhäusern "ohne Zweifel" überlastet. Es sei jedoch unverantwortlich, die Patienten zur Kasse zu bitten und für "die durch politische Fehlentscheidungen im Gesundheitswesen entstandene Misere verantwortlich zu machen", erklärte der Linken-Gesundheitsexperte Achim Kessler.

Er erinnerte an die Ende 2012 abgeschaffte Praxisgebühr: "Besonders einkommensschwache Patienten und Patientinnen vermieden aufgrund der Zusatzkosten den Gang zum Arzt", erklärte Kessler. "Eine Gebühr in der Notaufnahme trifft also – genau wie die Praxisgebühr – die Falschen."