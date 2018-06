Kritik an "US-Vergeltungsmaßnahmen"

Kuba noch immer ohne Erklärung für "Akustik-Attacken"auf US-Diplomaten

Havanna (AFP) - Die kubanischen Behörden haben nach eigenen Angaben noch immer keine Erklärung für die mutmaßlichen "Akustik-Attacken" auf US-Botschaftspersonal. "Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen von spezialisierten Agenturen und kubanischen und US-Experten können wir bestätigen, dass wir weder eine glaubwürdige Hypothese noch eine wissenschaftliche Erklärung haben, welche die Vergeltungsmaßnahmen der USA rechtfertigten", teilte das kubanische Außenministerium am Sonntag mit.

Mutmaßliche "Akustik-Attacken" in Kuba weiter ungelöst © AFP

Die USA hatten als Reaktion auf die mutmaßlichen "Akustik-Attacken" mehr als die Hälfte ihres Botschaftspersonals abgezogen und 15 kubanische Diplomaten ausgewiesen. Kuba versicherte am Sonntag, weiterhin mit den US-Behörden zusammenarbeiten zu wollen, "um die Situation aufzuklären".

Die meisten derartigen Fälle hatten sich zwischen Ende 2016 und Sommer 2017 ereignet: Zahlreiche Botschaftsmitarbeiter oder deren Angehörige nahmen ungewöhnliche Geräusche wahr und klagten über Probleme wie Kopfschmerzen, Hörprobleme, Orientierungslosigkeit und Konzentrationsschwächen. Der jüngste Fall ereignete sich nach US-Botschaftsangaben am 29. Mai.

Auch in China gab es zuletzt ähnliche Fälle: Die US-Botschaft in Peking gab am Freitag nach mysteriösen Erkrankungen von Mitarbeitern eine Gesundheitswarnung heraus. Nach Angaben von US-Außenminister Mike Pompeo stimmten die Symptome der Mitarbeiter in China "vollständig mit den medizinischen Befunden überein, die bei Amerikanern in Kuba festgestellt wurden".