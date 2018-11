Juso-Chef: Stimmung in der SPD ist schlecht

Kühnert attackiert "GroKo" und Hartz-IV-System

Düsseldorf (AFP) - Zum Auftakt des Juso-Bundeskongresses hat der Vorsitzende Kevin Kühnert seine Kritik an der großen Koalition erneuert. Das vergangene Jahr habe der SPD "sehr zugesetzt" und das liege auch an der Fortsetzung der "GroKo", sagte er am Freitag in Düsseldorf. Zugleich attackierte Kühnert das Hartz-IV-System und die Haushaltspolitik des sozialdemokratischen Bundesfinanzministers Olaf Scholz.

Kühnert attackiert Hartz-IV-System © AFP

Die Jusos hatten sich nach der Bundestagswahl vehement gegen eine Neuauflage der großen Koalition ausgesprochen. Kühnert verteidigte die damalige Kampagne am Freitag. Die Jusos hätten "nichts zurückzunehmen", sagte er. "Wir haben der weitgehend narkotisierten politischen Debatte einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst." Die Jusos hätten dadurch auch viele neue Mitglieder gewonnen.

Zum aktuellen Zustand der SPD sagte Kühnert: "Die Stimmung ist schlecht. Die Kritik ist groß. Und brauchbare Antworten sind rar." Er beklagte "historisch schlechte Wahlergebnisse" und "historische Tiefststände" in den Umfragen.

Dass die Jusos von dieser Lage profitierten, sei allerdings "Blödsinn", betonte Kühnert. "Niemand in diesem Raum hat Interesse an einer schwachen SPD." Vielmehr wollten die Jusos gemeinsam mit der Mutterpartei politische Erfolge erzielen. "Nur lassen wir uns eben nicht mehr mit den Durchhalteparolen, Beschwichtigungen und politischen Antworten von vorvorgestern abspeisen, die nachweislich uns und die gesamte Gesellschaft in die Irre geführt haben", sagte Kühnert unter tosendem Applaus der Delegierten.

In der innerhalb und außerhalb der SPD geführten Diskussion um die Zukunft von Hartz IV kritisierte Kühnert das Modell scharf. Bisher gehe es vor allem darum, diejenigen zu befriedigen, die außerhalb des Systems stehen. Das sei eine "falsche Logik". Niedriglöhner hätten nicht dadurch mehr, dass "der Familie von nebenan im Jobcenter die Leistungen gekürzt werden".

Der "entscheidende Punkt" bei Hartz IV sei die Frage, "ob dieses System würdig mit Menschen umgeht", sagte Kühnert - und verneinte dies. Er wandte sich insbesondere gegen die Sanktionen, die von den Jobcentern verhängt werden können, wenn Hartz-IV-Empfänger bestimmte Pflichten nicht erfüllen. Wer Obdachlose treffe, erfahre oft, dass deren Weg auf die Straße mit solchen Sanktionen angefangen habe, sagte Kühnert.

Argumente aus den Reihen der SPD, die Hartz-IV-Debatte sei rückwärts gewandt und schade der Partei, wies Kühnert zurück. "Das ist taktischer Müll", sagte er. Diejenigen, die dies behaupteten, seien "die Gleichen, die uns in die 'GroKo' gequatscht haben".

Heftige Kritik äußerte Kühnert auch an der Haushaltspolitik der Bundesregierung. Der Haushalt ohne Neuverschuldung, die sogenannte schwarze Null, sei "einer der wesentlichen Bremsklötze für unsere Zukunft. Viel wichtiger als die Schuldenfrage sei, dass in ausreichendem Maße investiert werde - etwa in digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, das Bildungssystem und kostenfreie Kitaplätze.

Am Samstag haben die Jusos Gelegenheit, der Parteispitze ihre Kritikpunkte persönlich nahezubringen: Dann werden die Bundesvorsitzende Andrea Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil in Düsseldorf erwartet.