Kultusminister beraten über Coronakrise

Berlin (AFP) - Die Kultusminister der Bundesländer beraten ab Donnerstag (15.00 Uhr) unter anderem über den Umgang mit der Coronakrise an Schulen. Bei der Sitzung der Kultusministerkonferenz (KMK) bis Freitag wollen sich die Ressortchefs in Berlin etwa auf eine bundesweite Notfallstrategie für die Abiturprüfungen verständigen. In vielen Bundesländern beginnen in den kommenden Wochen die schriftlichen Prüfungen.

Coronavirus breitet sich in Deutschland aus © AFP

Bei dem Treffen unter dem Vorsitz der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) dürfte es auch um den Umgang mit Schulschließungen, Klassenfahrten und andere Bereiche im Bildungssystem wie Prüfungen an beruflichen Schulen und Universitäten gehen. Bei der KMK-Sitzung stehen neben der Coronakrise auch die Europabildung in der Schule sowie die Finanzierung von Universitätskliniken auf der Tagesordnung.