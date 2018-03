Opfer leiden bis heute unter Folgen des Kriegsverbrechens der irakischen Armee

Kurden gedenken des Giftgasangriffs in Halabdscha vor 30 Jahren

Halabdscha (AFP) - Tausende Kurden haben am Freitag in der nordirakischen Stadt Halabdscha des Giftgasangriffs der irakischen Armee vor 30 Jahren mit bis zu 5000 Toten gedacht. Schwarz gekleidete Menschen mit den Fotos ihrer damals getöteten Verwandten, kurdische Politiker und irakische Vertreter beschritten den roten Teppich auf dem Weg zum Mahnmal für die Katastrophe von damals. Dort legten sie Kränze und Blumen nieder.

Angehörige von Opfern in Halabdscha © AFP

Auf dem etwas entfernt gelegenen riesigen Friedhof war jede weiße Stelle mit einer kurdischen Fahne in den Farben rot, weiß, grün und gelb geschmückt. Dazwischen standen Familienangehörige mit Tränen in den Augen. In der Altstadt von Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, hielten die Menschen eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer von Halabdscha ab.

Der Angriff der Luftwaffe des damaligen irakischen Staatschefs Saddam Hussein erfolgte am 16. März 1988 - gegen Ende des seit 1980 andauernden Kriegs mit dem Iran. Einen Tag zuvor hatten Milizen der kurdischen Minderheit Halabdscha eingenommen. Wie die beiden großen Kurdenparteien, Patriotische Union Kurdistans (PUK) und Demokratische Partei Kurdistans (DPK), hatten sie sich auf die Seite Teherans geschlagen - in der Hoffnung, so im Nordirak einen Autonomiestatus erreichen zu können.

Als die irakische Armee die damals 40.000 Einwohner zählende Stadt unter Beschuss nahm, zogen sich die Kämpfer und die meisten Männer in die umliegenden Hügel zurück. Frauen, Kinder und Alte blieben zurück. Bei ihrer Rückkehr nach Halabdscha einige Tage später fanden die kurdischen Milizionäre dort zahlreiche Leichen ohne sichtbare Verletzungen. Später bestätigte sich der Verdacht, dass Senfgas und wahrscheinlich Zyanid eingesetzt wurde.

Viele Überlebende erholten sich bis heute nicht von dem Giftgas. Die damals 17 Jahre alte Fatima Mohammad, die an den Gedenkfeiern teilnahm, sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie habe nach wie vor Atemprobleme und müsse Medikamente einnehmen. Krebserkrankungen und Missbildungen sind weitere Folgen des Angriffs.

Der irakische General Ali Hassan al-Madschid, Cousin von Saddam Hussein, wurde 2010 für das Kriegsverbrechen von Halabdscha hingerichtet. Saddam selbst wurde nach seinem Sturz im Jahr 2003 wegen der blutigen Anfal-Kampagne gegen die Kurden 1987 und 1988 wegen Völkermords angeklagt. 2006 wurde er wegen anderer Verbrechen gehängt.

Zum 30. Jahrestag reichte in dieser Woche eine Opfer-Vereinigung vor einem Gericht in Halabdscha eine Klage gegen drei deutsche Firmen ein, die an dem irakischen Chemiewaffenprogramm beteiligt gewesen sein sollen. Die US-Anwaltskanzlei MM Law, welche die Opfer vertritt, fordert von den Konzernen wegen Beihilfe zum Völkermord eine Entschädigung in Milliardenhöhe.