Österreichs Kanzler macht "illegale Migration" zur Priorität für EU-Vorsitz

Kurz: Deutsche Debatte zeigt Notwendigkeit von Schutz der EU-Außengrenzen

Straßburg (AFP) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht den deutschen Asylstreit als Beleg dafür, dass die EU mehr beim Schutz der Außengrenzen tun muss. "Insbesondere die Diskussion auf deutscher Ebene, was nationale Maßnahmen zu Österreich betrifft, zeigt uns einmal mehr, dass es einen Fokus auf Außengrenzschutz braucht", sagte Kurz am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Nur wenn dies gelinge, sei "ein Europa ohne Grenzen nach innen langfristig" möglich.

Österreichs Bundeskanzler Kurz © AFP

CDU und CSU hatten sich am Montagabend nach erbittertem Streit darauf geeinigt, künftig Asylbewerber in bestimmten Fällen bereits an der deutschen Grenze zu Österreich zurückweisen zu lassen. Die österreichische Regierung hatte daraufhin mitgeteilt, bei einer Umsetzung der Pläne müsse sie dann die Grenzen nach Italien und Slowenien schützen.

Österreich hat zum 1. Juli die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Kurz nannte "Sicherheit und den Kampf gegen illegale Migration" als eine von "drei Prioritäten". Er bekräftigte, es sei "ein Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik" mit einer stärkeren Konzentration auf Außengrenzschutz nötig.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani forderte Kurz aber auf, auch die seit Jahren blockierte Asylreform nicht zu vergessen. Er hoffe hier auf Fortschritte unter der österreichischen Präsidentschaft, sagte der Italiener. Die Asylreform bekommt bisher nicht voran, weil osteuropäische Länder eine vorgesehene Umverteilung von Flüchtlingen aus stark belasteten Hauptankunftsländern ablehnen.

Als weitere Prioritäten nannte Kurz im EU-Parlament die Sicherung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Nachbarschaft der EU sowie die Absicherung des Wohlstandes in Europa angesichts von Digitalisierung und Automatisierung. Kurz sprach sich dabei auch für eine derzeit diskutierte "Ausgleichssteuer für Internet-Giganten" aus.