Oppositionsführer ruft Unterhaus zu Ablehnung des Vertrags auf

Labour-Chef Corbyn nennt Brexit-Abkommen "nationale Selbstverletzung"

London (AFP) - Labour-Chef Jeremy Corbyn hat das britische Parlament zur Ablehnung des Brexit-Vertrags aufgerufen. "Das ist ein Akt der nationalen Selbstverletzung", sagte der Oppositionsführer am Montag im Unterhaus. Die Abgeordneten hätten "kaum eine andere Wahl, als dieses Abkommen zurückzuweisen".

Labour-Chef Corbyn bei der Brexit-Debatte im Unterhaus © AFP

Premierministerin Theresa May hatte zuvor erneut um Unterstützung für das Brexit-Abkommen geworben. Nach einer Kabinettssitzung am Montagvormittag verteidigte May das Vertragswerk später auch im Parlament.

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder hatten die Vereinbarung zum Austritt Großbritanniens aus der EU am Sonntag gebilligt. Es ist aber noch völlig offen, ob May im Parlament eine Mehrheit für den Austrittstext findet.