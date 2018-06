Länderjustizminister beraten über Asylklagen und Freigrenzen für Cannabis

Eisenach (AFP) - Die Justizminister der Länder kommen am Mittwoch (14.00 Uhr) auf der Wartburg im thüringischen Eisenach zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Auf der Tagesordnung des zweitägigen Treffens stehen unter anderem Forderungen nach mehr Grundsatzentscheidungen bei Asylklagen und nach einheitlichen Freigrenzen für Cannabis. Es geht dabei um jene Mengen Cannabis, die als Eigenbedarf gelten und bis zu denen die Staatsanwaltschaften Verfahren einstellen können. Diese Werte unterscheiden sich zwischen den Bundesländern.

Dieter Lauinger (Grüne) ist derzeit Vorsitzender der Justizministerkonferenz © AFP

Nordrhein-Westfalen will zudem die Einführung eines Verbots der Gesichtsverhüllung während einer Gerichtsverhandlung thematisieren. Das Bundesland bereitet dazu eine Bundesratsinitiative vor. Darüber hinaus fordern die Bundesländer vom Bund einen finanziellen Ausgleich für die Schaffung zusätzlicher Richterstellen. In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD 2000 neue Richterstellen in den Ländern und beim Bund vereinbart. Vorsitzender der Justizministerkonferenz ist derzeit Thüringens Ressortchef Dieter Lauinger (Grüne).