Konservative Werteunion lehnt Aufruf Kramp-Karrenbauers zur Mäßigung ab

Lagerbildung sorgt für Debatten in der Union

Berlin (AFP) - Die durch die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgelöste Lagerbildung in der Union sorgt in der CDU für Debatten. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte in der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag den Konflikt zwischen der konservativen Werteunion und der eher liberalen Union der Mitte.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel © AFP

In der Werteunion hatten sich im März des vergangenen Jahres konservative Kritiker Merkels aus CDU und CSU versammelt. Als Gegenbewegung dazu meldet sich seit Kurzem die Union der Mitte zu Wort, die ebenfalls Mitglieder aus beiden Unionsparteien vereinigt.

Die Union dürfe ihre christlich-sozialen Werte "nicht für das blinde Schließen der rechten Flanke vernachlässigen", begründet der Initiator, der CSU-Politiker Stephan Bloch, die Initiative. In offener Abgrenzung zur CSU-Spitze fordert er eine andere Politik als "nationale Alleingänge".

CDU-Chefin Merkel hatte die Aktivitäten der Basisbewegungen in der Union kürzlich als "Ausdruck von Lebendigkeit" bezeichnet. Doch in der Parteispitze wird inzwischen nach dem mühsam beigelegten Unionskonflikt zur Asylpolitik offenbar inzwischen eine neue Polarisierung befürchtet.

"Die Union ist nach dem Krieg als Volkspartei mit verschiedenen Flügeln gegründet worden und hat daraus auch bis heute ihre Stärke bezogen", sagte die Merkel-Vertraute Kramp-Karrenbauer der "Bild"-Zeitung. "Das soll auch so bleiben."

Die Union sei eine Gemeinschaft "ganz unterschiedlicher Strömungen", fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. "Bei manchen Wortäußerungen der letzten Tage hätte ich mir allerdings schon gewünscht, dass es mehr um die gemeinsame politische Sache gegangen wäre."

In einer Presseerklärung hatte die konservative Werteunion am Mittwoch erklärt, nach 13 Jahren Kanzlerschaft Merkels sei die Belastung der Bürger durch Steuern und Sozialabgaben einer der Gründe für die steigende Anzahl an Auswanderern. Die CDU-Vorsitzende sei "im Grunde keine Christdemokratin, sondern eine Sozialdemokratin".

Auf den Aufruf Kramp-Karrenbauers zur Mäßigung reagierte die Werteunion am Donnerstag mit unverhohlener Ablehnung. "Die CDU wird als Volkspartei nur dann wieder erfolgreich sein, wenn der Linkskurs beendet wird und sich damit auch konservative und wirtschaftsliberale Mitglieder und Wähler in unseren Positionen wiederfinden", erklärte ihr Vorsitzender Alexander Mitsch. "Hierfür wird sich die Werteunion weiter einsetzen."