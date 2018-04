Mitgliederversammlung stellt in Fulda Liste für Ende Oktober auf

Landesminister Hinz und Al-Wazir führen hessische Grüne in Landtagswahl

Fulda (AFP) - Die in Hessen mitregierenden Grünen ziehen mit Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir an der Spitze in die Landtagswahl Ende Oktober. Bei einer Mitgliederversammlung in Fulda wurde die 59-Jährige Hinz am Samstag auf Platz eins der Landesliste gewählt. Auf Platz zwei folgt der 47-jährige Al-Wazir, der auch stellvertretender Regierungschef ist.

Die Grünen koalieren in Hessen seit Januar 2014 mit der CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier. Ein neuer Landtag wird am 28. Oktober gewählt. In Umfragen erreichte Schwarz-Grün zuletzt keine Mehrheit.