Landeswahlausschuss gibt endgültiges Ergebnis der Thüringer Landtagswahl bekannt

Erfurt (AFP) - Rund anderthalb Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen gibt der Landeswahlausschuss am Donnerstag das endgültige Wahlergebnis bekannt. Mit besonderer Spannung wird in der öffentlichen Sitzung in Erfurt (10.00 Uhr) das Ergebnis für die FDP erwartet, die am Wahlabend denkbar knapp über der Fünfprozenthürde lag. Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks dürften die Liberalen den Einzug in den Landtag aber geschafft haben.

Dienstsitz des Landeswahlleiters in Erfurt © AFP

An der Sitzverteilung im Parlament dürfte sich insgesamt kaum etwas ändern. Keine wie auch immer geartete Koalition abseits der AfD hat eine Mehrheit im Landtag, was die Regierungsbildung im Freistaat schwierig macht.