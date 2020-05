NRW-Ministerpräsident: Ohne offene Grenzen kann Deutschland Krise nicht überwinden

Laschet fordert Lockerung der Quarantäne-Regeln nach Auslandsreisen

Düsseldorf (AFP) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dringt auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. In der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe) sprach sich der CDU-Politiker dafür aus, die Quarantäne-Regeln für Rückkehrer aus europäischen Ländern zu lockern. Zur Begründung verwies er auf das Ende des Lockdowns in Frankreich. Er sei in diesem Punkt mit den Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz und im Saarland einer Meinung, sagte er der Zeitung.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet © AFP

Zudem forderte er erneut eine rasche Öffnung der Grenzen. Ohne den Binnenmarkt mit offenen Grenzen könne auch Deutschland die Krise nicht überwinden, erklärte Laschet.

In Deutschland gilt eine verpflichtende Quarantäne von zwei Wochen für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. Frankreich hatte am Montag seine Corona-Beschränkungen erstmals seit acht Wochen gelockert. Die Menschen durften ihre Häuser wieder ohne Auflagen verlassen, auch Geschäfte und viele Schulen öffneten wieder.