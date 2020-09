Laschet trifft Frankreichs Präsident Macron in Paris

Paris (AFP) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) reist am Montag nach Paris. Geplant ist ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dabei will Laschet nach eigenen Worten europäische "Bildungs- und Forschungsinitiativen" erörtern.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) © AFP

Laschet ist seit dem vergangenen Jahr Bevollmächtigter für die deutsch-französische Zusammenarbeit im Kulturbereich. Der NRW-Ministerpräsident hatte zuletzt auf Einladung Macrons an der Feier zum französischen Nationalfeiertag in Paris am 14. Juli teilgenommen. Mit der Einladung dankte der Staatschef deutschen Verantwortlichen für die Aufnahme von rund 130 französischen Corona-Patienten in Krankenhäusern der Bundesrepublik.