Ergebnis von Spitzengespräch für Landesgruppenchef offen

Laut Dobrindt Rückhalt für Seehofer in CSU-Spitze "außerordentlich stark"

München (AFP) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat dem Eindruck widersprochen, Horst Seehofer habe auch wegen nachlassenden Rückhalts in der eigenen Partei seinen Rücktritt als CSU-Vorsitzender und Bundesinnenminister angeboten. Der Rückhalt in den Beratungen der CSU-Spitzengremien für Seehofer sei "außerordentlich stark gewesen", sagte Dobrindt in der Nacht zu Montag vor Journalisten in München. Dies gelte für den ganzen CSU-Vorstand und die CSU-Landesgruppe.

Alexander Dobrindt (l.), Horst Seehofer © AFP

Obwohl Seehofer bereits am Samstag erfolglos mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen Kompromiss im Flüchtlingsstreit der Union verhandelt hatte, sieht Dobrindt nach wie vor Einigungschancen. "Das Ergebnis des Spitzengesprächs ist offen", sagte er zu den für diesen Montag geplanten erneuten Beratungen. Solch ein abschließendes Gespräch sei die richtige Vorgehensweise "mit so einer ausgesprochen schwierigen Situation umzugehen".

Das Treffen der CSU-Spitze mit der CDU-Spitze soll am Montag in der zweiten Tageshälfte stattfinden. Sollte keine Einigung gelingen, will Seehofer bis Mittwoch zurücktreten. An diesem Tag hat er seinen 69. Geburtstag.