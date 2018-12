Reaktion auf "neuen Kontext" nach angekündigtem Abzug der US-Truppen

Lawrow: Russland und Türkei stimmen künftigen Syrien-Einsatz ab

Moskau (AFP) - Nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien wollen Russland und die Türkei ihren künftigen Einsatz in dem Bürgerkriegsland abstimmen. In dem "neuen Kontext" würden die russische und die türkische Armee "ihre Aktionen weiterhin koordinieren", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Samstag nach Gesprächen mit einer türkischen Delegation in Moskau. Ziel sei es, "die terroristische Bedrohung in Syrien auszulöschen".

Russischer Außenminister Sergej Lawrow © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den vollständigen Abzug der US-Armee aus Syrien angekündigt und erklärt, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei besiegt. Die überraschende Ankündigung stieß nicht nur bei den Verbündeten Washingtons im Kampf gegen den IS auf Unverständnis, sondern löste auch in den USA scharfe Kritik aus.

Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will gegen kurdische Milizen im Norden Syriens vorgehen.