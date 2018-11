Le Pen reist zu europaweitem Treffen nationalistischer Politiker nach Sofia

Paris (AFP) - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen reist heute zu einem europaweiten Treffen nationalistischer Politiker nach Sofia. In der bulgarischen Hauptstadt nimmt sie an der Konferenz "Europa der Nationen und der Freiheit" teil. Dort trifft sie unter anderem auf den "Trump Bulgariens", Weselin Mareschki, den Chef der rechtsextremen tschechischen Partei SPD, Tomio Okamura, und den ehemaligen Vorsitzenden von Belgiens fremdenfeindlicher Partei Vlaams Belang, Gerolf Annemans. Auch ein Vertreter der österreichischen Regierungspartei FPÖ wird in Sofia erwartet.

Marine Le Pen © AFP

Es handelt sich um das zweite derartige Treffen in diesem Jahr. Bereits im Mai hatten sich Europas Rechtsradikale im südfranzösischen Nizza versammelt. Bei der Europawahl im kommenden Mai streben die rechten Formationen ein Bündnis an.