Le Pen verkündet Votum zur Umbenennung der Front National

Lyon (AFP) - Die rechtspopulistische französische Partei Front National (FN) verkündet am Freitag einen Beschluss zur Umbenennung in "Rassemblement National" (Nationale Sammlungsbewegung). Parteichefin Marine Le Pen will das Ergebnis eines Mitgliedervotums auf einem Treffen bei Lyon in Ostfrankreich bekannt geben (19.30 Uhr). Gerechnet wird mit einer Zustimmung.

Le Pen hatte den neuen Namen im März auf einem Parteitag in Lille vorgeschlagen. Damit vollzieht sie endgültig den Bruch mit ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, der die Front National 1972 im rechtsextremen Spektrum gegründet hatte. Marine Le Pen fährt seit ihrer Wahl an die Parteispitze 2011 einen Kurs der "Entdämonisierung" und hat die FN damit für breitere Wählerschichten geöffnet.