Lega-Chef Salvini erwägt Kandidatur für Vorsitz der EU-Kommission

Rom (AFP) - Italiens Innenminister Matteo Salvini erwägt eine Kandidatur als EU-Kommissionspräsident, falls die Rechtspopulisten bei der Europawahl im Mai stärkste Kraft werden. Freunde aus verschiedenen EU-Staaten hätten ihn um eine Kandidatur gebeten, sagte Salvini in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "La Repubblica". "Es freut mich, dass sie in mir einen Bezugspunkt für die Verteidigung der Völker sehen, auch außerhalb Italiens."

Italy's deputy prime minister Matteo Salvini has reacted sharply to what he says was Brussels talking down the country's budget plans