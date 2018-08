Verweis auf organisatorische Regularieren beim italienischen Staatssender

Lega-Unterstützer Foa will trotz Parlaments-Votums weiter Rai-Chef bleiben

Rom (AFP) - Trotz seiner Ablehnung durch das italienische Parlament will ein der rechtsextremen Lega-Partei nahestehender Journalist vorerst weiter als Chef des staatlichen Rundfunks Rai amtieren. Er werde so lange auf dem Posten bleiben, bis er neue Anweisungen erhalte, teilte der 55-jährige Marcello Foa am Donnerstag mit. Er begründete dies mit organisatorischen Vorschriften.

Die Rai-internen Vorgaben gestatten es ihm als ältestem Mitglied des Aufsichtsrats demnach, die Geschicke der Sendergruppe weiter zu leiten. Er werde zunächst "weitere Hinweise" der Anteilseigner abwarten, erklärte Foa. In der Zwischenzeit werde er "in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen und den Vorschriften" die Arbeit des Vorstands als Direktor koordinieren. Dies geschehe "allein im Interesse eines reibungslosen Betriebs von Rai", ergänzte Foa.

Italiens neue Regierungskoalition aus der rechtsextremen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hatte sich vor einer Woche nach langen Verhandlungen auf die Berufung des umstrittenen Journalisten geeinigt. Dies löste breite Kritik aus. Foa trat in der Vergangenheit als Verteidiger von Russlands Staatschef Wladimir Putin und als glühender Nationalist in Erscheinung.

Seine Gegner werfen ihm darüber hinaus vor, Verschwörungstheorien verbreitet zu haben. Am Mittwoch hatte der zuständige Ausschuss des Parlaments in Rom Foas Ernennung blockiert. Der Widerstand war auch von der Partei des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi, der rechtsgerichteten Forza Italia, organisiert worden. Ihre Stimmen wären für Foas Wahl notwendig gewesen.

Berlusconi beklagte, dass sich Innenminister Matteo Salvini von der Regierungspartei Lega nicht mit ihm beraten habe. Es sei ein "schlechtes Zeichen", wenn die Besetzung eines solch wichtigen Postens "nur innerhalb der Regierung vereinbart" werde, erklärte er. Der Streit um Foa ist ein weiteres Zeichen der Spaltung des rechten bis rechtsextremen Parteienspektrums in dem EU-Land.

Seit die Lega vor zwei Monaten ein Regierungsbündnis mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung schmiedete, sind die Beziehungen zwischen Salvini und Berlusconi extrem angespannt. Die beiden waren zuvor im Wahlkampf politische Verbündete.