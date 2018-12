Sarg in der Rotunde des Kapitols aufgebahrt

Leichnam des ehemaligen US-Präsidenten Bush nach Washington überführt

Washington (AFP) - In Washington haben am Montag die mehrtägigen Trauerzeremonien für den verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush begonnen. Bushs Sarg wurde nach der Überführung aus Houston in der Rotunde des Kapitols in der Bundeshauptstadt aufgebahrt. Dort kann die Öffentlichkeit bis Mittwochmorgen (Ortszeit) von ihm Abschied nehmen.

Ankunft des Sargs © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte den Leichnam mit der Präsidentenmaschine Air Force One in Texas abholen lassen. Für Mittwoch ordneten die US-Behörden eine eintägige Staatstrauer zu Bushs Ehren an. An der nationalen Trauerfeier in der Kathedrale von Washington am Mittwoch wollen auch Trump und seine Frau Melania teilnehmen. Dazu werden dutzende Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.

Die Beerdigung findet am Donnerstag in Texas statt. Bush war von 1989 bis 1993 Präsident der USA. Der Vater des späteren US-Präsidenten George W. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben.