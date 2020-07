Leichnam von John Lewis wird im Kapitol aufgebahrt

Washington (AFP) - Als Höhepunkt der mehrtägigen Trauerfeiern zu Ehren des US-Bürgerrechtlers John Lewis wird dessen Leichnam am Montag in der Rotunde des US-Kapitols in Washington aufgebahrt. Dies ist eine besondere Ehre, die nur wenigen Verstorbenen zuteil wird. Am Wochenende hatten bereits hunderte Menschen im Bundesstaat Alabama, der Heimat des Kongressabgeordneten, Abschied von Lewis genommen.

John Lewis spent his life getting into what he liked to call "good trouble" -- the confrontations necessary to improve American democracy © AFP

Der berühmte Bürgerrechtler war vor anderthalb Wochen im Alter von 80 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. In den 1960er Jahren gehörte er zu den bekanntesten Mitstreitern von Martin Luther King Jr., die für die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung in den USA kämpften. Später vertrat er die Demokratische Partei jahrzehntelang im US-Kongress.