Thabane steht wegen möglicher Verwicklung in Mord an Ex-Frau unter Druck

Lesothos Regierungschef setzt Armee zur "Wiederherstellung der Ordnung" ein

Maseru (AFP) - Der massiv unter Druck stehende Regierungschef von Lesotho, Thomas Thabane, hat am Samstag die Streitkräfte des Landes mit der "Wiederherstellung der Ordnung" beauftragt. Dies geschehe, um "Gefahr von der Nation" abzuwenden, sagte der 80-Jährige in einer Fernsehansprache. Er soll womöglich in den Mord an seiner Ex-Frau verwickelt sein und steht deshalb massiv unter Druck.

Der 80-jährige Thomas Thabane © AFP

Überall auf den Straßen in dem kleinen Königreich im Süden Afrikas waren Soldaten zu sehen. Aus Regierungskreisen verlautete, dass hochrangige Polizeivertreter von der Armee festgenommen worden seien.

Thabane hat sich bereits einer Anklage wegen Beteiligung am Mord an seiner Ex-Frau entzogen. Lipolelo Thabane war im Juni 2017 in einem Außenbezirk der Hauptstadt Maseru erschossen worden. Zwei Tage später wurde ihr Mann in sein Amt eingeführt. Das Ehepaar hatte sich einen erbitterten Scheidungskrieg geliefert. Die mehr als zwei Jahre andauernden Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass vom Handy des Ministerpräsidenten ein verdächtiger Anruf vom Tatort aus getätigt wurde. Anfang Februar war gegen Thabanes heutige Ehefrau, die 42-jährige Maesaiah Thabane, Anklage erhoben worden.