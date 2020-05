Grenzen zu Russland und Weißrussland bleiben geschlossen

Lettland, Estland und Litauen öffnen ihre Binnengrenzen

Grenctale (AFP) - Nach zwei Monaten haben die drei baltischen Staaten die Schließung ihrer Binnengrenzen wegen der Coronavirus-Pandemie wieder aufgehoben. Seit Freitag dürfen Esten, Letten und Litauer ihre Nachbarländer innerhalb des Baltikums wieder besuchen. Die Grenzen zu Russland und Weißrussland bleiben aber geschlossen.

Die baltischen Staaten sind Mitglieder der EU und des Schengen-Raums.

In Lettland starben nach offiziellen Angaben bisher 19 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, in Estland 63 und in Litauen 54.