Hilferuf von Regierungschef Al-Sarradsch bei Konferenz in Paris

Libyen drängt Europäer in Flüchtlingskrise zu "kolossaler Anstrengung"

Paris (AFP) - Libyen drängt die Europäer zu einem weitaus stärkeren Einsatz in der Flüchtlingskrise: Regierungschef Fajes al-Sarradsch sagte am Dienstag nach Verhandlungen in Paris, nötig sei "eine kolossale Anstrengung auf europäischer und internationaler Ebene". Im Transitland Libyen halten sich nach seinen Worten hunderttausende Flüchtlinge auf.

Al-Sarradsch (re.) mit Frankreichs Präsident Macron © AFP

Die EU hat Libyen und anderen Ländern der Region im Rahmen eines freiwilligen Umsiedlungsprogramms die Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge zugesagt. Bis 2019 sollen darüber mindestens 50.000 Migranten nach Europa kommen, Deutschland will nach Brüsseler Angaben mehr als 10.000 Menschen aufnehmen.

Auf der internationalen Libyen-Konferenz in Paris hatten sich die Konfliktparteien zuvor unter Schirmherrschaft der UNO auf Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geeinigt. Sie sollen am 10. Dezember stattfinden.