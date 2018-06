Truppen des abtrünnigen Generals Haftar nehmen Küstenstadt ein

Libysche Miliz verkündet "Befreiung" der Stadt Derna im Osten des Landes

Bengasi (AFP) - Der abtrünnige General Chalifa Haftar hat die "Befreiung" der Stadt Derna im Osten Libyens verkündet. Seine Truppen hätten islamistische Milizen aus der 150.000-Einwohner-Stadt vertrieben, sagte Haftar am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache. Haftars selbsternannte Nationale Libysche Armee (NLA) nahm mit Derna die letzte Stadt im Osten ein, die sich noch ihrer Kontrolle entzog. Haftars Gegner werfen ihm vor, eine Militärdiktatur in Libyen errichten zu wollen.

Haftar unterstützt die libysche Gegenregierung im Osten © AFP

In der vergangenen Woche hatte die NLA die Einnahme der für das Geschäft mit dem Ausland wichtigen Erdölanlagen in Ras Lanuf und al-Sidra verkündet. Die Erlöse sollen laut Haftar an die von ihm unterstützte Gegenregierung im Osten fließen. Die USA und ihre Verbündeten hatten am Mittwoch gefordert, dass die Ölanlagen wieder unter die Kontrolle der international unterstützten Regierung der nationalen Einheit unter Fajes al-Sarradsch in Tripolis gebracht werden müssten.

Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Weite Teile Libyens werden von bewaffneten Milizen kontrolliert. In der Küstenstadt Derna, tausend Kilometer östlich von Tripolis, herrschte eine Allianz aus Islamisten und dschihadistischen Milizen, darunter auch dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehende Gruppen. Sie stehen sowohl Haftar als auch der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) feindlich gegenüber.